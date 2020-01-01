Son dakika haberi: Emekli maaşı zam oranları belli oluyor! 2020 Emekli maaşı Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yeni yıla sayılı saatler kala heyecanla takip ediliyor. 12 milyonun üzerinde vatandaş, asgari ücretin de açıklanması ile birlikte gözlerini emekli maaşlarında yaşanacak artışa çevirdi. Hal böyleyken, Google üzerinden, '2020 Emekli maaşı Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?' Bilindiği üzere SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon rakamları olacak. Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken, zam oranı beklenti anketine göre, 6.29 olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Konu ile ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilir, 2020 zammı ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz…