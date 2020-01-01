Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Ekonomi Haberleri > Son dakika haberi: Emekli maaşı zam oranları belli oluyor! 2020 Emekli maaşı Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Son dakika haberi: Emekli maaşı zam oranları belli oluyor! 2020 Emekli maaşı Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri ve anlık gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. 12 milyonun üzerinde emekli Ocak ayıyla birlikte zamlı maaşlarına kavuşacaklar. Hal böyleyken, açıklanacak enflasyon rakamları ve yapılacak zam oranları merakla takip ediliyor. Bu noktada SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine yapılacak zam miktarında belirleyici etken enflasyon oranları olacak. Tam bu noktada, Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken, zam oranı beklenti anketine göre, 6.29 olacak. Peki, 2020 Ocak zammı ile birlikte en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak? Konuyla ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 1.1.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 1.1.2020 09:08
Son dakika haberi: Emekli maaşı zam oranları belli oluyor! 2020 Emekli maaşı Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?

Emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından yeni yıla sayılı saatler kala heyecanla takip ediliyor. 12 milyonun üzerinde vatandaş, asgari ücretin de açıklanması ile birlikte gözlerini emekli maaşlarında yaşanacak artışa çevirdi. Hal böyleyken, Google üzerinden, '2020 Emekli maaşı Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?' Bilindiği üzere SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon rakamları olacak. Temmuz-Kasım ayı enflasyonu yüzde 5.71 çıkarken, zam oranı beklenti anketine göre, 6.29 olacak. Peki, emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Konu ile ilgili ayrıntıları ve son dakika gelişmelerini sizler için derledik.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK? EN DÜŞÜK VE EN YÜKSEK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmelerine haberimizden ulaşabilir, 2020 zammı ile ilgili fikir sahibi olabilirsiniz…

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Emekli maaşı zam oranları belli oluyor! 2020 Emekli maaşı Ocak zammı ne kadar, kaç TL olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN