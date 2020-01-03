Araştırma Görevlisi maaşları ne kadar oldu? 2020 Ocak Emekli Araştırma Görevlisi maaşları

Yılsonu enflasyon rakamının TÜİK tarafından açıklanması ile birlikte yeni yıldaki memur maaşları da netleşmeye başladı. Memur maaşları ve memur emeklilerindeki artış toplu sözleşmeye göre yapılırken, toplu sözleşme zammının enflasyonun altında kalması durumunda aradaki fark maaş zammına yansıtılıyor. Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte en çok merak edilen konular arasında '2020 Yılı Araştırma Görevlisi maaşları' yer alıyor. Peki, zamlı maaşların açıklanması ile birlikte 2020 yılı Araştırma Görevlisi maaşları ne kadar oldu? Sabah.com.tr olarak konuyla ilgili ayrıntılara haberimizin içerisinde yer verdik…

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR OLDU? 2020 OCAK EMEKLİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ MAAŞLARI

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte milyonlara vatandaşın beklediği zamlı maaşlarda belli olmaya başladı. Yıllık TÜFE yüzde 11.84 olarak belirlenirken, bu noktada merak edilen hususlardan bir tanesi de araştırma görevlisi maaşları oldu. Peki, 2020 Araştırma Görevlisi maaşları ne kadar oldu? İşte ayrıntılar…

Araştırma Görevlisi Emekli maaşı

Eski: 3780,3

Yeni: 3987,9

Araştırma Görevlisi maaşları

Eski: 5461

Yeni: 5761

ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi için yeni yılda zam miktarını belirleyecek enflasyon oranı aylık %0,74, yıllık %11,84 artarak YEP hedefinin altında kaldı. YEP'te 2019 yılsonu enflasyon beklentisi yüzde 12 olarak belirlenmişti.