Ucuz konutta ilk kuralar çekildi

BUGÜN NELER OLDU

Hükümetin dar gelirli vatandaşlara yönelik başlattığı 100 bin sosyal konut projesinde ilk kuralar İzmir Karabağlar projesi için çekildi. Noter huzurundaki kura çekimine katılan aileler heyecan yaşadı. Çekiliş sonucunda isimleri okunan vatandaşlar, sevinçten gözyaşlarını tutamadı. Kuradan ismi çıkan İbrahim Yılmaz, projeyi başlatan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kirada oturmanın zorluğuna işaret eden Yılmaz, ""Öncelikle böyle bir projeyi başlatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekip arkadaşlarına teşekkür ederim. O kadar mutluyum ki, anlatamam. Allah nasip ederse ilk defa bir evim olacak. Bizim oralarda şapka sevinçten çıkarılır, atılır. Ben de o anda çok sevindim. Şapkamı fırlattım" dedi. Kadriye Baruthan (79), "Çok iyi hissediyorum. Darısı herkesin başına. Evi olmayanlara da Allah nasip etsin. Hasta bir oğlum var, bu evi ona bırakmak istiyorum" diye konuştu. Necla Çırakçı (65) ise, "Çok şükür bir ev sahibi oldum. TOKİ'ye teşekkür ederim" dedi