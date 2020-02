Axa Sigorta ve Petsurfer’dan işbirliği

AXA Sigorta, evcil hayvan sahipleriyle evcil hayvan bakıcılarını buluşturan Petsurfer ile işbirliğine başladı. Evcil hayvanlarına kısa zamanlı evcil hayvan bakıcısı arayanlar ile güvenilir evcil hayvan bakıcılarını buluşturan bu platformda 5 temel hizmet mevcut. Bu hizmetler; bakıcı evinde bakım, surfer evinde bakım, köpek anaokulu, köpek gezdirme ve ev ziyareti olarak sıralanıyor. Axa Sigorta ise bakım hizmeti boyunca 3. şahıslara verilebilecek zararlar sonucu Petsurfer'a atfedilecek sorumluluk talepleri için güvence sağlıyor. Aynı zamanda Axa müşterileri, acenteleri ve çalışanları da Petsurfer'daki indirimli fırsatlardan yararlanma hakkına sahip. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Sigortacılık adına yaptığımız her işte, attığımız her adımla fark yaratmak en önem verdiğimiz konulardan biri. Axa Sigorta olarak müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak ve hayatlarının her alanında güvenebilecekleri bir çözüm ortağı olmak için yenilikçiliğe odaklanmaya, sadece şirket içinde değil şirket dışında da bu anlamda fark yaratan çabaları desteklemeye özen gösteriyoruz. Esnek ekonomide yer alan girişimlerin daha iyi bir iş hayatına sahip olmasını önemsiyoruz. Girişimcilerin karşılarındaki engelleri aşmak için nasıl destek verebileceğine bakıyor ve bu konuda çözümler ve ürünler üretiyoruz. Petsurfer anlaşmamızda bu kapsamda değerlendirilebilecek hem yenilikçi hem de müşterilerimizin hayatlarına değer katan güzel bir işbirliği" şeklinde konuştu.

