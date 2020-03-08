Tüketici kredilerine ince ayar

MERKEZ Bankası son dönemde beklentilerin çok üstünde artarak, büyüme kompozisyonu, enflasyon ve dış denge üzerinde olumsuz etki yaratabilecek hale gelen tüketici kredilerindeki artışı frenlemek için harekete geçti. Zorunlu karşılık tebliğinde yapılan düzenleme ile kredi artışına bağlı zorunlu karşılık teşvikinde, tüketici kredilerine ayar yapılarak, bankaların kredi artışının mümkün olduğunca konut ve ticari kredilerde olmasının önü açıldı.TL reel kredi büyümesi yüzde 15'in üzerinde olan bankaların zorunlu karşılık teşvikinden faydalanabilmesi için seçilmiş sektörlere kullandırılan 2 yıldan uzun krediler ile 5 yıldan uzun vadeli konut krediler hariç reel kredi büyümesinin yüzde 15'ten az olması gerekiyor. Önceki düzenlemede, seçilmiş sektörler ifadesi yer almıyordu. TL reel kredi büyümesi yüzde 15'in altında olan bankaların teşvikten faydalanabilmesi için 5 yıldan uzun vadeli konut kredileri hariç diğer bireysel kredilerin yüzde 75'i ve yabancı para kredilerin erken kapatılması amacıyla kullandırılan TL krediler hariç büyümenin yüzde 5'ten büyük olması gerekiyor. Selektif sektörler tarım, ormancılık, balıkçılık, madencilik-taş ocakçılığı, imalat, elektrik, gaz, buhar-iklimlendirme üretimi ve dağıtımı, ulaştırma-depolama, konaklama-yiyecek hizmeti faaliyetleri ile bilgi ve iletişim olarak belirlendi.

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