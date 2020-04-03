Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri 1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı

1000 TL'lik ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı

Son dakika haberi: çerçevesinde ihtiyaç sahibi ailelere yapılan 1000 TL’lik yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı 2 milyon 111 bin haneye yapılacak olan bin TL'lik ödemenin oluşacak yoğunluk nedeniyle sağlık güvenliğini riske atmamak için şubelerinde yapılmayacağını açıklamıştı.

Giriş Tarihi: 3.4.2020 11:17 Güncelleme Tarihi: 3.4.2020 11:26 ABONE OL
1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin aileye yapılan 1000 TL'lik destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.

PTT de sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirmişti.

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin korona virüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak."

Merkez Bankası'ndan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına rekor bağış! | Video

piyasalar
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA