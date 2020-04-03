1000 TL'lik sosyal yardım ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı

Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde ihtiyaç sahibi 2 milyon 111 bin aileye yapılan 1000 TL'lik destek ödemeleri evlerde yapılmaya başlandı.

PTT de sosyal yardımların, PTT dağıtıcıları tarafından İl Emniyet Müdürlükleri ile iş birliği içerisinde, kolluk kuvvetleri ve bekçilerle evlere yapılacağını bildirmişti.

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi" kapsamında nakit 1.000 ₺ lik sosyal yardım, ailelerimize evlerinde teslim edilmeye başlandı. #EvindeKalİstanbul#BirlikteBaşarağız pic.twitter.com/MAHr0s42kf — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 3, 2020

PTT'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti

"Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde gerçekleştirilen sosyal yardım ödemeleri süresince bazı PTT iş yerlerimizde yaşanan yoğunluğun, çalışma arkadaşlarımızın ve siz değerli müşterilerimizin korona virüs hastalığı karşısında sağlığını tehlikeye düşürmemesi amacıyla 03.04.2020 tarihinden itibaren sosyal mesafe kurallarının uygulanamadığı, sürekli olarak yoğunluk yaşanan iş yerlerimizi ikinci bir açıklamaya kadar kapatma kararı aldık. Alınan bu kararın ardından PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri ve bekçiler sosyal yardım ödemelerini evde yapacak."

Merkez Bankası'ndan 'Biz Bize Yeteriz' kampanyasına rekor bağış! | Video