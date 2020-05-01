Alman televizyonu “Türkiye’ye tatile gidin” dedi

Koronavirüs salgınıyla mücadelede gösterdiği üstün performansla dünyaya örnek olan Türkiye, turizmde yaşanan büyük çöküşe ve kan kaybına rağmen cazibesini korumaya devam ediyor. Son olarak Alman televizyonu Die Welt'in ülkelerindeki vatandaşlara tatil adresi olarak göstermesi tüm gözleri Türkiye'ye çevirdi. Alman Die Welt tarafından yayınlanan ve Avrupa'daki önemli tatil rotalarının incelendiği programda sunucu izleyicilerine koronavirüse karşı başarılı olan 'Türkiye'ye tatile gidin' tavsiyesinde bulundu. Türkiye'yi öne çıkaran programın sunucusu görülen vaka sayılarının düşmesiyle ülkemizin, bu sezonda da tercih edileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.Dünyayı etkisi altına alan salgının etkisiyle yaz mevsiminin yaklaşmasıyla Avrupa'nın en önemli gelir kaynaklarından olan turizm faaliyetleri de kıta genelinde gölgede kaldı. Alman Dışişleri Bakanı Heiko Maas, yabancı ülkeler için seyahat uyarısını 15 Haziran'a kadar uzattığını söylemişti. Bu tarihten sonra seyahat uyarısı olmamasını umduğunu kaydeden Maas'ın açıklamalarının ardından gözler turizm destinasyonlarına çevirdi. İtalya, İspanya, Fransa gibi popüler olan tatil noktalarının büyük bir risk taşıdığını söyleyen Welt, bu ülkelerde bu sezon, sadece yerli turizm yapılabileceği öngörüsünde bulundu.Fransa'nın, ancak yılsonunda turizm faaliyetlerini yeniden başlatabileceğini vurgulayan Welt, İtalya'nınsa bu süreçte tamamen ihtimal dışı kaldığını iddia etti.