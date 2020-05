Tasarımdan uygulamaya ulaşan en kısa yola yatırım

Salgın döneminde eve kapanan müşteriyi mobil uygulama üzerinden yakalamaya çalışan girişim ve kurumlar, kendilerine yeni bir yol haritası çizmeye başladı. Mobil uygulama sürecini hızlandıran girişim sketch tasarımların otomatik olarak iOS ve Android native koda çevrilmesi sağlayan platform Monday Hero, Can Aksoy'dan 9.3 milyon TL yatırım aldı.Yazılımcılar, Monday Hero platformuna yüklenen tasarımlar üzerinde birkaç tanım yaparak otomatik oluşturulan arayüz kodlarını projelerine aktararak yazılım süreçlerini tamamlayabiliyor. Özellikle böyle bir dönemde bir an önce pazara çıkmak isteyen girişim ve kurumlar süreci hızlandıracak araç elde etmiş oluyor. Native kod yazmaktan kurtuluyor.Türk Telekom'un girişim hızlandırma programı Pilot'un 7'nci dönem mezunları arasında yer alan Monday Hero, mobil uygulama geliştiriciler ve yazılım şirketleri için çözümler geliştiriyor. Monday Hero, mobil uygulamalar için hazırlanan tasarımları otomatik olarak koda çevirerek, yazılım geliştirme sürecini kısaltan bir yazılım geliştirici platformu sunuyor. 2019'da Burcu Geneci ve Nazlı Temurtaş tarafından kurulan Monday Hero, Can Aksoy'dan 9.3 milyon TL değerleme üzerinde tohum aşamasında yatırım anlaşması yapmayı başararak öne çıktı.