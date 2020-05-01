Vakıfbank’tan 950 milyon dolar sendikasyon kredisi

Son dönemde koronavirüsün etkilerini hafifletmek için gerek tüketiciye gerekse reel sektöre kredi musluklarını açarak taktir toplayan Vakıfbank, yurtdışında da güven tazeledi. Vakıfbank, 16 ülkeden 33 bankanın katılımıyla 312 milyon dolar ve 589.5 milyon euro olmak üzere toplam 950 milyon dolar tutarında sendikasyon kredisi anlaşması imzaladı. Kredinin dolar maliyeti, geçen yıla göre 25 baz, euro maliyeti ise 40 baz puan düştü. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, gerçekleştirilen işlemin Türk ekonomisine duyulan güveni bir kez daha teyit ettiğine dikkati çekerek, "Milli ekonomimize kesintisiz destek sağlamaya devam edeceğiz" dedi.