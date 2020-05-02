Halkbank destek kredisi sorgulama! 6 ay geri ödemesi Halkbank 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi başvurusu

Halkbank Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları neler ve başvuru sonucu sorgulama nereden yapılır, sorularının yanıtı şu sıralarda yoğun bir şekilde araştırılıyor. Bilindiği gibi, kamu bankaları aracılığıyla koronavirüsten etkilenen vatandaşlara 10 bin TL'ye kadar 36 ay vadeli ve 6 ay ödemesiz bir şekilde devlet destekli kredi imkânı sağlanıyor. Halkbank üzerinden başvuru yapacak vatandaşlar da 'Halkbank kredi başvurusu yap' başlığı altında araştırmalarını yapıyor.

HALKBANK TEMEL İHTİYAÇ DESTEK KREDİSİ BAŞVURU SONUCU SORGULAMA!

Haberimizin detaylarından, Halkbank 10 bin TL Bireysel Temel İhtiyaç Destek kredisi başvurusu, şartları ve sonuç sorgulama hakkındaki bilgilere ulaşabilirsiniz.