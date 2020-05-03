Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dolar fiyatları son dakika hareketliliği! Güncel piyasada Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Dolar fiyatları hareketliliği! Güncel piyasada fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Dolar fiyatları ile ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Corona virüs salgını dünya üzerinde etkilerini göstermeye devam ederken döviz kurlarında da hareketlilik yaşanıyor. İnişli çıkışlı grafiklerini sürdürmesi nedeniyle pek çok kişi fiyatları ile ilgili araştırmalar gerçekleştiriyor. Peki, Dolar ve Euro bugün ne kadar? Haberimizde, , euro kuru ve TL karşısındaki değişimleri yer almaktadır. Peki, canlı dolar kuru bugün ne kadar? İşte, 4 Mayıs Pazartesi tarihli canlı döviz kurları ve dolar - euro alış satış fiyatları...

Giriş Tarihi: 4.5.2020 01:43 ABONE OL
Dolar fiyatları son dakika hareketliliği! Güncel piyasada Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar

Dolar fiyatları son dönemde en hareketli dönemlerini yaşıyor. Dolar alış - satış işlemi yapacaklar için de güncel döviz kurları merak konusu oluyor. Corona virüs salgınının getirdiği ekonomik dengesizlik dolar fiyatlarında da artışı beraberinde getiriyor. Geçtiğimiz haftalardan beri devam eden ABD dolarının değer kazanması sürüyor. Peki, bugün dolar ne kadar, kaç TL? Haberimizin içerisinden, canlı dolar euro fiyatlarına ulaşabilir, A Para sayfamızdan, güncel döviz kurları ve haftalık - aylık değişim grafiklerine ulaşabilirsiniz.

DOLAR VE EURO BUGÜN NE KADAR ( 4 MAYIS 2020 PAZARTESİ)

Dolar ve Euro fiyatları ile ilgili anlık gelişmelere ve son dakika haberlerine haberimizin içerisinden ulaşabilir, güncel fiyatları takip edebilirsiniz…

piyasalar
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Dolar fiyatları son dakika hareketliliği! Güncel piyasada Dolar ve Euro fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte detaylar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA