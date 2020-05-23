Havalimanlarına uçulabilir sertifikası

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi ile mücadele kapsamında havalimanlarına ilişkin bir sertifikasyon programı yaptıklarını açıklayarak, söz konusu sertifikasyon programı ile tüm havalimanlarının tekrar düzenleneceğini açıkladı. Programın Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun öngörüleri doğrultusunda hazırlandığını belirten Karaismailoğlu, "Sertifikasyon programına yönelik genelge tüm havalimanlarına gönderildi. Bu kapsamda Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'müz tarafından bilgilendirme ve denetimler yapılacak. Şartları karşılayan havalimanlarına bakanlığımızca uçulabilir sertifikası verilecek. Bu sertifika ile havalimanlarımızda Kovid-19 salgınına karşı tüm tedbirlerin alındığı belgelenmiş olacak" dedi.Karaismailoğlu, söz konusu düzenlemeler ile ulaştırma ve konaklamaya ait tüm paydaşların gerekli tedbirleri almakta olduğuna işaret ederek, bu sayede tüm salgın ihtimallerine karşı gereken tedbirlerin bütüncül olarak almış olan ilk ülkenin Türkiye olacağını söyledi.