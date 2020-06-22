Son Dakika: 1000 TL Sosyal yardım parası başvuru sonucu sorgulama ekranı! Sosyal yardım Pandemi başvuru sonucu ne zaman açıklanıyor?

Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları son dönemin en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 1000 TL pandemi sosyal yardım ödemeleri ile ilgili geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk açıklamalarda bulunmuştu. Selçuk, ödemelerin dinamik bir süreç olacağını ve sonlanmayacağını da duyurmuştu. Peki, Pandemi sosyal yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

3. faz kapsamında e-Devlet üzerinden alınmaya devam eden Pandemi Sosyal Yardım başvuruları sürekli olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Başvuruda bulunan kişi hakkında birtakım araştırmalar yapıldıktan sonra gerçekten ihtiyaç sahibi olup olmadığına göre Pandemi sosyal yardım ödemesi yapılıyor.