Uzaktan otomatik ateş ölçen cihaz geliştirildi

Pandemi süreci teknoparklarda ve akademisyenlerdeki cevherin ortaya çıkmasına sebep oldu. Kendi imkanlarıyla tasarlanan pek çok cihaz bu süreçte ortaya çıktı. Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Fatma Aydın Akgün ve öğrencileri tarafından geliştirilen bu ateş ölçer ticarileştiğinde evlerden toplu taşımaya, parklardan fabrikalara kadar otomatik olarak, bir kişiye gerek duyulmadan, temassız ateş ölçümü yapılabilecek. Üstelik bu ölçüm sonucu istenilen cihaza gönderilecek.Covid 19 salgınıyla birlikte artık bütün kapalı mekan girişlerinde ateş ölçümü yapılıyor. Bunun için genellikle termal kameralar, koldan ya da alından ateş ölçen cihazlar kullanılıyor. Pandemi sürecinde ateş ölçen saat ve maske gibi farklı birçok ürün de ortaya çıktı.Yıldız Teknik Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Fatma Aydın Akgün ise, temassız otomatik olarak ateş ölçebilen, elle taşınabilir hafiflikte ergonomik boyut da termal kamera içermeyen bir ateş ölçer geliştirdi. Doç. Dr. Fatma Aydın Akgün, aslında bu projeye 2017 yılında başlıyor. Bu ürünü başta anneler için tasarlamayı istediğini söyleyen Akgün, konuşmasını şöyle sürdürüyor: "Birçok bebek ateşlenme sorunu yaşar ve özellikle havale riskinden dolayı ebeveynler ciddi sıkıntılı zamanlar geçirirler. Bende bu annelerden biriydim. Oğlum ateşlendiği gecelerde risk oluşmasın diye hiç uyumayan, olurda uykuya kalabilirim diye saatini her 10 dakikaya ayarlayan, dahası bu sorumluluğu kimseye güvenemediğimden paylaşmayan bir anneydim. O dönemde vücuda temas etmeyen ve bununla birlikte uyarı veren ürün arayışına girdim ama ne Türkiye'de ne de dünyada bulamadım. Ve ürün geliştirme hikâyemiz böyle başladı."Arka planda makine öğrenmesi, IoT, yapay zeka ve bazı algoritmaların çalıştığı bu ateş ölçer, hastanın konforuna önem veriyor. Hastanın hareket etmesi veya etrafındaki sıcak ve soğuk etmenlerden etkilenerek ateşinin yanlış ölçülmesi gibi durumlar ortadan kaldıran bu ürünle soğuk depo alanlarında çalışan kişilerin dahi vücut ısısı takip edilebiliyor.Refakatçinin sorumluluğunu makineye aktaran bu ürünle hastanın ateşi saniyelik hatta saliselik periyodlarda ölçülüp kontrol edildiği gibi, artış ve düşüşlerde kritik aralığa yaklaştığında cihaza tanıtılan kişilere uyarı gidiyor. Akgün, patent konusu buluşun ürüne dönüşebilmesi için Yıldız Teknopark 'ın Yıldız Kuluçka Merkezi'nde bir akademik kuluçka firması da kuracak. Yıldız Teknoloji Transfer Ofisi'nin de desteğiyle Akgün, kuluçka firmasının kurulmasının ardından, YTÜ hak sahipliğindeki patentlerin ortaklık kurma kararı aldığı ve kurulum işlemleri devam eden yeni şirketlerine lisanslanacağını ve ürünleştirme adına maddi, ayni ve teknik destekler de alacağını söylüyor.Pandemi sürecinde de bu ateş ölçerin etkili şekilde kullanılabileceğini söyleyen Doç. Dr. Fatma Aydın Akgün, konuşmasını şöyle sürdürüyor: "Karantinada olan hastalar hangi şehirde, binada olursa olsun gözlemlenebilecek ve uyarı alınabilecek."