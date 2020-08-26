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araç alım satım yapanlar dikkat! 2. el araçta yeni sistem

araçlardaki fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Sıfır araç üretiminde yaşanan yavaşlık nedeniyle araç almak isteyenler ikinci el piyasasına yönelmiş durumda. Fakat 2. el araç alım satımında ortaya çıkan sorunlar da var. İkinci el araç alım satımında ekspertiz zorunlu olacak. İkinci el alım satımlarında sistem yenileniyor. Yeni düzenlemenin hayata geçirilmesiyle birlikte ikinci el kara araçlarının alım satımlarında ekspertiz raporu almak zorunlu hale gelecek.

İHA
Giriş Tarihi: 26.8.2020 15:22 Son Güncelleme: 26.8.2020 15:32 ABONE OL
İkinci el araç alım satım yapanlar dikkat! 2. el araçta yeni sistem

EKSPERTİZ RAPORU ARTIK ZORUNLU OLACAK

araç alım satımlarında yeni bir devir başlıyor. İkinci el araç satışı yapacak olan işletmelerin yeni mevzuata göre bundan sonraki dönemde, otomobil satış tarihinden en az 3 gün önce ekspertiz raporu almaları zorunlu hale geliyor. Ekspertiz raporu ücreti, satış işleminin alıcıdan kaynaklanan bir nedenle gerçekleşmemesi durumunda alıcı, diğer hallerde satıcı işletme tarafından ödenecek ve rapor 5 yıl saklanacak. 8 yaşını ve ya 160 bin kilometreyi aşmış olan araçlar bu zorunluluk kapsamına alınmayacak. Düzenlemeyi değerlendiren ekspertizler ve satıcılar karara olumlu yaklaştı.

İkinci el araç alım satım yapanlar dikkat! 2. el araçta yeni sistem

"İNSANLAR KANDIRILAMAYACAK"

Yürürlüğe giren yeni düzenlemeyi olumlu olarak değerlendiren Oto Ekspertizi Tarık Ertürk, "İnsanlar ne alıp sattıklarını bilecek, eskisi gibi kandırılamayacak. Bazı satıcılar arabanın üzerini örtüp, süsleyip satıyor ama ekspertiz yapılınca bunlar ortaya çıkıyor. Zaten insanlarımız artık ekspertizi kendileri zorunlu hale getirdiler. Kimse ekspertiz yaptırmadan araç almıyor. Ekspertizin zorunlu hale getirilmesi de normaldir" diye konuştu.

İkinci el araç alım satım yapanlar dikkat! 2. el araçta yeni sistem

"AKILLARDA SORU İŞARETİ KALMIYOR"

Aracını satmadan önce ekspertize getiren Ahmet Semirgin, "Satışlarda araçların sorununun olmadığını söylüyorlar ve sıkıntılı çıkıyor. Bu durumları çok duyduk zamanında. Ben satıcıyım, aracımın durumunu biliyorum ama karşı tarafın da bilmesini istiyorum. Bunun için de işinin ehli olan insanlara getirip yaptırmak iki taraf için de iyi oluyor. En azından ben satarken malımın arkasında duruyorum, alacak kişilerin de akıllarında soru işareti kalmıyor" ifadelerini kullandı.

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İkinci el araç alım satım yapanlar dikkat! 2. el araçta yeni sistem
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