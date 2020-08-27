JP Morgan: Dolar sat, TL al

Dünya devi ABD'li yatırım bankası JP Morgan, teknik analize dayalı olarak hazırladığı araştırma raporunda, yatırımcılarına 'dolar sat, TL al' tavsiyesinde bulundu. Banka, dolara karşı TL'ye yatırım yapılması önerisi getirdi.

Son dakika: JPMorgan'dan dikkat çeken dolar/TL analizi! Dolar sat, TL al tavsiyesi | Video

ÖNEMLİ DÜŞÜŞ OLABİLİR

Dolar kurunda son iki haftadır açık bir şekilde yukarı yönlü ivme kaybının gözlendiğine dikkat çekilen raporda, dolarda önemli ölçüde bir geri çekilme riskinin bulunduğu ifade edildi. Olası bir geri çekilmede teknik olarak 7.1890 seviyesinin çok önemli olduğuna vurgu yapılarak, bu seviyenin kırılması halinde daha geniş çaplı bir düşüş yaşanabileceği kaydedildi. Kurumun strateji notunda "Biz 6.7800 ve 5.5000 hedefiyle, 7.6500 'zararı durdur' seviyesiyle 7.3975'ten 1 birim sattık" denildi.



DOLAR 7.34'E GERİLEDİ

JP Morgan'ın araştırma raporu, dolarda dün düşüşü hızlandırırken, TL gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolara karşı değer kazanan nadir para birimlerinden biri oldu. Sabah saatlerinde Asya piyasalarında 7.41 TL'yi gören dolar, JP Morgan'ın raporunun ardından 7.34 TL'ye kadar geriledi. 8.78 TL'yi gören euro kuru da 8.66 seviyesine indi. Kurdaki geri çekilmenin etkisiyle Borsa İstanbul'da da endeks bin 85 puandan, bin 104 puana kadar çıktı