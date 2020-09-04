İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Corona virüs salgını, ekonomik anlamda olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bu noktada yaşanan olumsuzluktan hem işveren hem de işçiyi korumak amaçlı olarak işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk olarak 3 aylığına getirilen yasak, daha sonra kademeli olarak uzatılmıştı. Bu noktada pek çok vatandaş, 'İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Ücretsiz izin desteği işten çıkarma yasağı uzatıldı mı?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar

İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI NE ZAMAN SONA ERECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süre ile uzatılmıştı. Kararı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.