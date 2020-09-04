İşten çıkarma yasağı uzatıldı mı? Corona virüs salgını, ekonomik anlamda olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Bu noktada yaşanan olumsuzluktan hem işveren hem de işçiyi korumak amaçlı olarak işten çıkarma yasağı getirilmişti. İlk olarak 3 aylığına getirilen yasak, daha sonra kademeli olarak uzatılmıştı. Bu noktada pek çok vatandaş, 'İşten çıkarma yasağı ne zaman sona erecek? Ücretsiz izin desteği işten çıkarma yasağı uzatıldı mı?' sorularının yanıtlarını merak ediyor. İşte konuyla ilgili detaylar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla işten çıkarma yasağı, 17 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere 1 ay süre ile uzatılmıştı. Kararı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabı üzerinden de paylaştı.
Bakan Selçuk, "Normalleşme sürecinde istihdamı korumak için Sosyal Koruma Kalkanımız ile çalışan ve işverenlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz.
Fesih Kısıtı, Nakdi Ücret Desteği ve mevcut faydalananlar için Kısa Çalışma Ödeneği'ni 1 ay süreyle uzatıyoruz." ifadelerini kullandı.
İŞTEN ÇIKARMA YASAĞINA UYMAMANIN CEZASI NE KADAR?
İşveren yasağa aykırı olarak fesih yapar ise fesih tarihindeki brüt asgari ücret tutarında idari para cezası ile cezalandırılacak.