6 Ekim 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, hesaplara yattı mı? BAŞLADI! KÇÖ Kısa Çalışma Ödeneği yattı mı?

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz hafta yaptığı son dakika açıklamasında kısa çalışma ödeneği için bu ay gerçekleştirilecek ödeme tarihlerini bildirmişti. Bu kapsamda ödeneklerin bugünden itibaren başlayacağı bildirilmişti. Ödenekten faydalanmakta olan vatandaşlar KÇÖ Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Sorusuna yanıt arıyor. Peki, 5 Ekim Bugün kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte KÇÖ Kısa çalışma ödeneği ile ilgili gelen o tarih açıklamasının detayları…
Pandemi döneminde vatandaşlara sağlanmakta olan ödeneklerden biri olan Kısa Çalışma Ödeneği bilindiği üzere her ay başında hesaplara yatırılıyor. Bu kapsamda tarih açıklaması Bakan Selçuk tarafından yapılmış ve bugün işaret edilmişti. Buna göre; sabah saatlerinden itibaren vatandaşlar ödeneğin yatıp yatmadığını araştırmaya başladı…
Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Eylül ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Ekim'de vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeleri yapılacak" dedi.
Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.
Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.