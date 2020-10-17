Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Dünyanın en hızlı büyüyen borsası

Dünyanın en hızlı büyüyen borsası

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Dünyanın en hızlı büyüyen borsası
Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu. Borsadan yapılan açıklamada, Dünya Borsalar Federasyonu 2019 verilerine göre, Borsa İstanbul'un Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde geçen yıl dünyanın en hızlı büyüyen borsası olduğu bildirildi. Açıklamada, söz konusu başarının, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde elde edildiği aktarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'u başarılarından dolayı kutladığı belirtti.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Dünyanın en hızlı büyüyen borsası
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA