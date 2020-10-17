Borsa İstanbul, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde dünyanın en hızlı büyüyen borsası oldu. Borsadan yapılan açıklamada, Dünya Borsalar Federasyonu 2019 verilerine göre, Borsa İstanbul'un Pay Vadeli İşlem Sözleşmeleri'nde geçen yıl dünyanın en hızlı büyüyen borsası olduğu bildirildi. Açıklamada, söz konusu başarının, hacim ve açık pozisyon sayısı kategorilerinde elde edildiği aktarıldı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Borsa İstanbul'u başarılarından dolayı kutladığı belirtti.