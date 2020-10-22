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Haberler Ekonomi Haberleri SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 Ekim güncel ve canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

: bugün hareketlendi! 22 Ekim güncel ve canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve fiyatları ne kadar, kaç para?

Altın fiyatlarında yaşanan hareketliliği, piyasaların dördüncü işlem gününde de sürüyor. Bu doğrultuda, Kapalıçarşı'dan gelen güncel ve canlı merak ediliyor. fiyatı bugün yükseliş yaşayarak 489 TL seviyesine ulaştı. Aynı anda, çeyrek, yarım, ata, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da hareketlilik yaşıyor. Peki, 22 Ekim çeyrek, yarım, ata ve gram altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? Canlı altın fiyatları ne olacak? İşte, 22 Ekim güncel 22 ayar bilezik, gram, yarım, ata, cumhuriyet ve fiyatları son dakika...

Giriş Tarihi: 22.10.2020 14:46 Son Güncelleme: 22.10.2020 14:53 ABONE OL
SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 Ekim güncel ve canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

22 Ekim 2020 güncel ve canlı , piyasaların dördüncü işlem gününde de hareketliliği içerisinde bulunuyor. Gram altının fiyatı bugün yükselişte ve 490 TL seviyesinden değer görüyor. Koronavirüs salgını nedeni ile ile son yılların en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Son aylarda yüksek olan gram ve fiyatı, geçtiğimiz dönemde rekor tazelemişti. Fiyatlar anbean değişiklik gösterdiği için canlı rakamları A Para sayfamızdan takip edebilirsiniz.

GRAM ALTININ FİYATI BUGÜN NE KADAR?

Durum böyle olunca da, '22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Ekim sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak öne çıkıyor.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA?

Haberimizden, 22 Ekim 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 Ekim güncel ve canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 Ekim güncel ve canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA: Altın fiyatları bugün hareketlendi! 22 Ekim güncel ve canlı 22 ayar bilezik, çeyrek, yarım, tam ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?
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