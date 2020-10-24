TEMSA’da yeni dönem başlıyor

TEMSA resmen Sabancı Holding ve PPF Group ortaklığına geçti. Küresel ölçekte yaklaşık 50 milyar euroluk varlığı yöneten PPF Group, aynı zamanda dünyanın önde gelen mühendislik ve sanayi şirketlerinden olan Skoda Transportation'ın da ana ortağı konumunda bulunuyor. Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, Temsa'yı yeniden Türkiye ekonomisine kazandırmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Alper, "Şirketimizi geçen sene yurtdışı menşeili bir yatırım fonuna sattık, satış sonrasında şirketin finansal durumuyla ilgili yaşanan olumsuz gelişmeler Temsa'nın faaliyetlerini durdurmasına yol açtı. Biz de doğduğumuz topraklar olan Adana'ya, ülkemize ve kendi yarattığımız bu değerli markaya karşı olan sorumluluğumuzun gereğince, sorunun çözümünde kalıcı bir rol üstlenmek istedik. Gelecekte Temsa'ya yeni ufuklar da açabilecek bir işbirliğine imza attık" dedi. Alper, bu noktada, ilk günden bu yana çözümün parçası olan, yapıcı tutumlarıyla Temsa'nın yeniden Türkiye ekonomisine kazandırılmasına önemli katkılarda bulunan bankalara da özellikle teşekkür ettiklerini aktardı. PPF Group Yatırım Direktörü ve Skoda Transportation Denetim Kurulu Başkanı Ladislav Chvatal ise, Türkiye pazarının özellikle Skoda Transportation için büyük bir potansiyele sahip olduğunu dile getirdi. Temsa'da CEO Tolga Kaan Doğancıoğlu oldu.