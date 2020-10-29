165 milyarlık sosyal barış

İstihdam paketi kapsamında Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları başta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları 165 milyar TL olarak hesaplandı. Sağlık primi borcu bulunan binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa yasa kapsamında yapılandırma, dondurma, ihya ve prim borçların kurtulma fırsatı tanınıyor. Emeklilik için bu imkânı bekleyenlere fırsat doğarken, faaliyetlerini sürdürüp de geçmiş borçlarını yatırmayanların Bağ-Kur kayıtları 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacak.Esnaf ve çiftçiye 31 Ekim öncesi borçlarını ödemeleri için yasanın çıkmasından itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla başlayacak. Borcunu peşin ödemeyenler de yapılandırma için başvurabilecek. Gecikme faizi yerine anapara ve enflasyon farkının şubata kadar ödenmesi durumunda durdurulan sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcunu bitirenler başvurusunu yapıp emekli olabilecek. Şubat ayına kadar anapara ve enflasyon farkını ödeyenlerin, durdurulan süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. İlk taksit süresinde borç yatırılmazsa ihya işlemi geçerli sayılmayacak. Yasa teklifine göre, prim borcu olup da iki ay içinde yapılandırmayanların mevcut borcu silinirken sigortalılıkları da durdurulacak. Durdurulan süreler emeklilik için kullanılamayacak. Geçmiş borcunu ödemeyip hâlâ faaliyetlerini sürdürenlerin sigorta kaydı 1 Kasım'da başlayacak. Borçlarını yatıranlar 1 Kasım sonrası 5 puanlık prim indiriminden de yararlanacak.Primini kendi ödeyen taksici, dolmuşçu ve sanatçılar için de düzenlemeye gidildi. Yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması durumunda, ilk taksiti ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilecekler.GENEL Sağlık Sigortası kapsamında olanlara da prim borcundan kurtulma imkânı tanınıyor. Vatandaşlar sadece anaparayı ödeyerek geçmiş borçlardan kurtulabilecek. Prim borcu bulunanların sağlık hizmetinden yararlanabilmesi için tanınan süre 30 Nisan 2021'e uzatılıyor. Nisana kadar prim borcunun anaparasını ödeyenlerin gecikme faizi ve cezaları silinecek. GSS kapsamında brüt asgari ücretin yüzde 3'ü oranında prim alınıyor. Buna göre bu yıl aylık 88.29 lira GSS primi ödenmesi gerekiyor.