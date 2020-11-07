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Haberler Ekonomi Haberleri Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün , tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmeleri gün içerisinde binlerce vatandaşın gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ediyor. Koronavirüs salgınından direkt olarak etkilenen yatırım aracı son günlerde rekor seviyelerde seyrederken yaşanan hareketler büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar tarafından araştırma konusu haline geliyor. Vatandaşlar canlı ve güncel rakamlarla yatırımlarını yönlendiriyor. Peki, , Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Kasım 2020 altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

Giriş Tarihi: 7.11.2020 18:56 ABONE OL
Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin gün içerisinde altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Son dönemde gram fiyatının da 500 TL'nin üzerinde seyretmesiyle beraber uzun süredir büyük rağbet gören sarı metalin yatırımcıları da yaşanan bu gelişmelerle yatırımlarını yönlendiriyor. Bu kapsamda gün içerisinde canlı ve güncel rakamlar üzerindeki gelişmeleri araştırıyor. Peki, , Tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Kasım altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…

ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR | 7 KASIM BUGÜN TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR KAÇ TL?

Altın fiyatları üzerindeki hareketli seyir hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs salgınının etkisi ile geçtiğimiz aylarda rekor seviyelerde seyreden sarı metalde son günlerde ise durgunluk hali gözlemleniyor. Ağustos ayında son yılların zirvesinde ulaşan yatırım aracının alış ve satışındaki bu hareketlilik ardından altının gram fiyatı 500 TL bandında seyrediyor…

Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 482,31

SATIŞ: 500,96

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.549,40

SATIŞ: 3.580,90

Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.566,00

SATIŞ: 3.620,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.434,19

SATIŞ: 3.504,55

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.732,00

SATIŞ: 1.751,60

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 866,00

SATIŞ: 875,80

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 534,71

SATIŞ: 534,82

GRAM ALTIN FİYATI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

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Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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