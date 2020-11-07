Güncel altın fiyatları son dakika gelişmeleri: Bugün 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, cumhuriyet ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Büyük ve küçük ölçekli yatırımcılar fark etmeksizin gün içerisinde altın fiyatları üzerindeki son dakika gelişmelerini yakından takip etmeye devam ediyor. Son dönemde gram fiyatının da 500 TL'nin üzerinde seyretmesiyle beraber uzun süredir büyük rağbet gören sarı metalin yatırımcıları da yaşanan bu gelişmelerle yatırımlarını yönlendiriyor. Bu kapsamda gün içerisinde canlı ve güncel rakamlar üzerindeki gelişmeleri araştırıyor. Peki, 22 ayar bilezik, Tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 7 Kasım altın fiyatları son dakika canlı ve güncel rakamlar…
Altın fiyatları üzerindeki hareketli seyir hız kesmeden devam ediyor. Koronavirüs salgınının etkisi ile geçtiğimiz aylarda rekor seviyelerde seyreden sarı metalde son günlerde ise durgunluk hali gözlemleniyor. Ağustos ayında son yılların zirvesinde ulaşan yatırım aracının alış ve satışındaki bu hareketlilik ardından altının gram fiyatı 500 TL bandında seyrediyor…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 482,31
SATIŞ: 500,96
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ATA ALTIN
ALIŞ: 3.549,40
SATIŞ: 3.580,90
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.566,00
SATIŞ: 3.620,00
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TAM ALTIN
ALIŞ: 3.434,19
SATIŞ: 3.504,55
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.732,00
SATIŞ: 1.751,60
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 866,00
SATIŞ: 875,80