Aktif Rasyosu yıl sonunda kaldırılıyor

Pandemininetkilerini azaltmak için uygulanan politikaların sonuç vermesiyle birlikte para ve maliye politikasında atılan normalleşme adımlarına bir yenisi eklendi.Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu'nun (AR) 31 Aralık itibarıyla yürürlükten kaldırılacağını duyurdu.Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı, uluslararası piyasalarda 2031 vadeli eurobond ihracı için Goldman Sachs, HSBC ve Morgan Stanley'e yetki verdi. 2020'de uluslararası piyasalardan tahvil ihraçları yoluyla şu ana kadar 6.5 milyar dolar finansman sağlandı.Hazine'nin yaklaşık 2.5 yıl sonra, iç piyasada ilk kez düzenlediği 10 yıl vadeli tahvil ihalesinde ise faiz yüzde 12.321 olarak gerçekleşti.