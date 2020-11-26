Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 26 Kasım Perşembe bugün ne kadar, kaç para?

’dan : , gram, ata, cumhuriyet ve fiyatları 26 Kasım Perşembe bugün ne kadar, kaç para?

ile ilgili haberleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde ciddi bir düşüş eğilimi içerisinde bulunan altının gram fiyatı güne 465 lira civarında başladı. Bu noktada piyasaların kalbinin attığı ’dan ise güncel ve canlı altın fiyatları bilgileri gelmeye devam ediyor. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para? İşte 26 Kasım Perşembe , gram, ata, cumhuriyet ve fiyatları

Giriş Tarihi: 26.11.2020 20:28 Son Güncelleme: 26.11.2020 20:28 ABONE OL
Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 26 Kasım Perşembe bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'dan son dakika güncel ve canlı altın fiyatları gelmeye devam ediyor. Haftanın dördüncü işlem gününde altının izleyeceği seyir, yatırımcıları tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere altın fiyatları Ağustos ayında zirve rakamlarını görmüş ve geçtiğimiz hafta sert bir düşüş yaşamıştı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? İşte 26 Kasım Bugün 22 ayar bilezik, tam, cumhuriyet, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ PARA? (26 KASIM PERŞEMBE)

Durum böyle olunca, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Uzman yorumları ile beraber alış satış fiyatlarının Kasım ayının sonlarına doğru kaç TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

26 KASIM GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 26 Kasım 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, uzman yorumları eşliğinde A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 414,80

SATIŞ: 430,84

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.059,40

SATIŞ: 3.110,30

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.056,00

SATIŞ: 3.102,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.949,07

SATIŞ: 3.009,21

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.489,50

SATIŞ: 1.531,90

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ARKADAŞINA GÖNDER
Kapalıçarşı’dan SON DAKİKA altın fiyatları: 22 ayar bilezik, gram, ata, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatları 26 Kasım Perşembe bugün ne kadar, kaç para?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA