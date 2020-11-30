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CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar? (30 Kasım 2020)

Altın fiyatları üzerinde gün içerisinde yaşanan iniş çıkışlar vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son dönemde aşağı yönlü hareketlilik gözlemlenen sarı metal, büyük ve küçük ölçekli yatırımcı fark etmeksizin vatandaşların gündemindeki yerini alıyor. Öte yandan piyasaların kalbinin attığı kapalıçarşı’dan gelen rakamlara göre; altının gram fiyatı bugün sabah saatlerinde 446 liradan işlem görüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları hareketliliği…

Giriş Tarihi: 30.11.2020 07:25 Son Güncelleme: 30.11.2020 07:25 ABONE OL
CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? 30 Kasım 2020

Güncel ve canlı rakamlarla altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Sarı metal üzerinden yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar gün içerisinde değişen rakamlara göre; yatırımlarını yönlendirmek üzere güncel fiyatların takibini yapıyor. Bu kapsamda bundan bir ay öncesinde 500 TL'nin üzerinde seyreden altının gramı şimdilerde 446 TL'den işlem görüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları…

30 KASIM 2020 TAM YARIM ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

ABD seçimleri ve olumlu yöndeki korona aşısı haberlerinin gelmesiyle beraber bir dönem 500 TL'nin üzerine çıkarak zirve rakamları gören altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Bu kapsamda canlı rakamlara ilişkin tüm gelişmeleri haberimizin devamından takip edebilirsiniz…

SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 419,93

SATIŞ: 436,17

CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.097,20

SATIŞ: 3.155,30

CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.161,00

SATIŞ: 3.208,00

CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.058,15

SATIŞ: 3.120,46

CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.508,50

SATIŞ: 1.552,40

CANLI YARIM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika altın fiyatları hareketliliği sürüyor! 11 Kasım Bugün Kapalıçarşı'da 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, Ata, Tam, Yarım, Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 754,20

SATIŞ: 778,50

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

ALIŞ: 464,25

SATIŞ: 464,33

CANLI GRAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI

"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"

A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! Güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, çeyrek ve gram altın fiyatları 23 Kasım bugün ne kadar, kaç para?

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CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? (30 Kasım 2020)
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