CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? (30 Kasım 2020)

Güncel ve canlı rakamlarla altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Sarı metal üzerinden yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar gün içerisinde değişen rakamlara göre; yatırımlarını yönlendirmek üzere güncel fiyatların takibini yapıyor. Bu kapsamda bundan bir ay öncesinde 500 TL'nin üzerinde seyreden altının gramı şimdilerde 446 TL'den işlem görüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları…
30 KASIM 2020 TAM YARIM ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?
ABD seçimleri ve olumlu yöndeki korona aşısı haberlerinin gelmesiyle beraber bir dönem 500 TL'nin üzerine çıkarak zirve rakamları gören altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Bu kapsamda canlı rakamlara ilişkin tüm gelişmeleri haberimizin devamından takip edebilirsiniz…
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 419,93
SATIŞ: 436,17
CANLI 22 AYAR BİLEZİK FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.097,20
SATIŞ: 3.155,30
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CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.161,00
SATIŞ: 3.208,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.058,15
SATIŞ: 3.120,46
CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ!
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.508,50
SATIŞ: 1.552,40
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ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 754,20
SATIŞ: 778,50
CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATIİÇİN TIKLAYINIZ
GRAM ALTIN
ALIŞ: 464,25
SATIŞ: 464,33
ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI
"ALTIN FİYATLARINDA KISA VADEDE OYNAKLIK SÜREBİLİR"
A Para'da yayına katılan Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanı Onurcan Bal yanıtlarken altın yatırımcısı için önemli değerlendirmelerde bulundu.
Altın kısa vadede bir süre daha oynaklığın devam edebileceğini ifade eden uzman isim, "Zaman zaman salgınla ilgili endişeleri artıracak gelişmeler altın fiyatlarında kısa vadeli yükseliş hareketlerini beraberinde getirebilir. Ancak Pazartesi günü gördüğümüz gibi aşı kaynaklı gelişmeler buradaki olumlu haber akışları da düşüşleri beraberinde getirebilir" açıklamasını yaptı.