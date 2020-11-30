CANLI ALTIN FİYATLARI | 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? (30 Kasım 2020)

Güncel ve canlı rakamlarla altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Sarı metal üzerinden yatırımlarını gerçekleştiren vatandaşlar gün içerisinde değişen rakamlara göre; yatırımlarını yönlendirmek üzere güncel fiyatların takibini yapıyor. Bu kapsamda bundan bir ay öncesinde 500 TL'nin üzerinde seyreden altının gramı şimdilerde 446 TL'den işlem görüyor. Peki, 22 Ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika altın fiyatları…

30 KASIM 2020 TAM YARIM ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL?

ABD seçimleri ve olumlu yöndeki korona aşısı haberlerinin gelmesiyle beraber bir dönem 500 TL'nin üzerine çıkarak zirve rakamları gören altın fiyatları milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini alıyor. Bu kapsamda canlı rakamlara ilişkin tüm gelişmeleri haberimizin devamından takip edebilirsiniz…