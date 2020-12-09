Son dakika: Milli Savaş Uçağı'ndan yeni haber! Yetkili isim kritik tarihi duyurdu...

SERTİFİKASYON ÇALIŞMALARI 3 YIL SÜRECEK

Kotil, MMU'nun 18 Mart 2023'te hangardan çıkacağını ifade ederken, 2025'te teslim edilmesi planlanan MMU için, sertifikasyon çalışmalarının 3 yıl kadar süreceğini ifade etti.