Hızlı trene 16 milyar TL

Gaziantep Valisi Davut Gül, Devlet Demiryolları Bölge Müdürlüğü'nün faaliyet değerlendirme toplantısına başkanlık etti. Video konferans yöntemiyle gerçekleşen toplantıda ilgililerden yürütülen projeler hakkında bilgi alan Vali Gül, yapımı devam eden yol çalışmaları tamamlandığında Gaziantep'e ulaşım sürelerinin ciddi ölçüde kısalacağına dikkat çekti.

Hızlı tren projesi hakkında konuşan Vali Gül, "Hızlı tren Gaziantep'in değerine değer katacak. Yapımı devam eden yol çalışmaları tamamlandığında Gaziantep'e ulaşım süreleri kısalacak. Mersin-Gaziantep hızlı tren projesi 2023 yılında tamamlanarak 6 saat 30 dakika olan yolculuk süresi 2 saate düşecektir. Şimdiye kadar 8 milyar TL harcanmış olup 8 milyar TL daha harcanacaktır" dedi.

Projenin Habur Sınır Kapısı'na kadar hızlı tren ulaşımını hedeflediğini anımsatan Vali Gül, Gaziantep'e kadar olan güzergâhta çalışmalar devam ederken, Gaziantep-Şanlıurfa arasındaki güzergahın da projesinin tamamlandığını bildirdi. Vali Gül, "Proje Habur'a kadar devam ederek ülkemizin batıdan doğuya önemli bir ulaşım imkanına kavuşmasını sağlayacak" diye konuştu.