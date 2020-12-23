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'den ilave 40 alacak

Savunma Bakanlığı Müsteşarı Gaspar Maroth, ülkesinin 'den 40 adet daha 4x4 almak için sipariş verdiğini söyledi

AA
Giriş Tarihi: 23.12.2020 21:36 ABONE OL
Macaristan Türkiye'den ilave 40 zırhlı araç alacak

Maroth, Macar Haber Ajansına (MTI) yaptığı açıklamada, ordunun savunma gücünü artırmak amacıyla hazırlanan programla 300'den fazla zırhlı araç satın almayı hedeflediklerini söyledi.

Maroth, söz konusu program kapsamda Türkiye'den 40 adet daha 4x4 araç zırhlı araç temin edilmesi konusunda anlaşma imzaladıklarını söyledi.

Araçların önemli bir avantajına dikkati çeken Maroth, "Bu araçların kullanımıyla daha alt birimlerde görevli personeller için de daha yüksek düzeyde koruma sağlanmış olacak." dedi.

Macaristan, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için Ejder Yalçın'ı tercih eden dünyadaki 6'ncı, Avrupa Birliği'ndeki ilk ülke olmuştu.

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Macaristan Türkiye'den ilave 40 zırhlı araç alacak
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