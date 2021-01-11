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! ’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ocak bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili haberleri, anlık değişimler yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere altın fiyatları, koronavirüs kaynaklı olarak geçtiğimiz yıl boyunca yükselişini sürdürmüştü. Kasım ayıyla birlikte ise gelen aşı haberleri altın fiyatlarındaki düşüşün başlangıcı oldu. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 10 Ocak 2021 gram, ata, çeyrek, cumhuriyet, 22 ayar bilezik fiyatları…

Giriş Tarihi: 11.1.2021 08:07 Son Güncelleme: 11.1.2021 08:07 ABONE OL
SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ocak bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen son dakika bilgileri, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere altın fiyatları geçtiğimiz yıl sonundan bugüne kadar ki süreçte kademi olarak düşüş yaşıyor. Bir dönem 500 lirayı gören gram altının fiyatı şu sıralar 433 lira civarında bulunuyor. Peki 11 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…

11 OCAK GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.

YARIM, ATA, CUMHURİYET VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN!

Haberimizden, 11 Ocak 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

ATA ALTIN

  • Alış: 2.926,90
  • Satış: 2.951,40

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 2.968,00
  • Satış: 3.013,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

GRAM ALTIN

  • Alış: 438,01
  • Satış: 438,12

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.425,10
  • Satış: 1.445,90

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 712,50
  • Satış: 722,70

CANLI ÇEYREK ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

TAM ALTIN

  • Alış: 2.858,28
  • Satış: 2.916,26

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK

  • Alış: 396,83
  • Satış: 412,18

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ocak bugün ne kadar?
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