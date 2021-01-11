SON DAKİKA! Kapalıçarşı’dan güncel ve canlı altın fiyatları: 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları 11 Ocak bugün ne kadar?

Altın fiyatları ile ilgili Kapalıçarşı'dan gelen son dakika bilgileri, yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Bilindiği üzere altın fiyatları geçtiğimiz yıl sonundan bugüne kadar ki süreçte kademi olarak düşüş yaşıyor. Bir dönem 500 lirayı gören gram altının fiyatı şu sıralar 433 lira civarında bulunuyor. Peki 11 Ocak altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları…
Bu noktada, 'Çeyrek, yarım, cumhuriyet ve gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Altın fiyatı uzman yorumları ile beraber alış satış rakamlarının Ocak ayının ortalarına doğru nasıl bir grafik içerisinde bulunacağı yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu olarak dikkat çekiyor.
Haberimizden, 11 Ocak 2021 Pazartesi gününe ilişkin güncel, canlı ve son dakika altın fiyatları bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.
ATA ALTIN
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CUMHURİYET ALTIN
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YARIM ALTIN
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ÇEYREK ALTIN
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