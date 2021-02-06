Yerli malı belgesi sayısı 16 bine ulaştı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), 2020'de yerli malı belge sayısının 2019 yılına göre yüzde 6.5 artarak 16 bin 16'ya ulaştığını bildirdi. TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, belge kamu alımlarında yerli isteklilere yüzde 15 fiyat avantajı sağlarken, kamu yapım işlerinde, telekomünikasyon ve sigortacılık sektörlerinde de kullanılıyor. Verilen belgelerin 10 bin 732'si yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 4 bin 648'i ise orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyinde oldu. 2019 yılında onaylanan 15 bin 37 Yerli Malı Belgesi'nin ise 9 bin 481'i yüksek ve orta-yüksek teknoloji düzeyinde, 4 bin 880'i orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyindeydi.