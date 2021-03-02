Şubat ayının Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) yattı mı, ne zaman yatacak? Beklenen açıklama geldi!

Kısa çalışma ödeneği ödeme tarihleri milyonlarca vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Bugün Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerin yapılacağı tarihi bildirmişti. Bu noktada "Kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?" sorusuna ait yanıtı araştırmaya başladı. Kısa çalışma ödeneği her ayın 5'i itibarıyla hesaplara geçiyordu.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?
Salgın sürecinde vatandaşların ekonomik açıdan negatif etkilerini ortadan kaldırmak amacıyla sağlanmakta olan Kısa Çalışma Ödeneği her ay olduğu gibi bu ay da Mart ayının 5'i itibarıyla vatandaşların hesabına yatacak. Öte yandan KÇÖ ödemeleri bu ayki ödemelerle beraber sona erecek.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SON KEZ UZATILDI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, salgın tedbirlerinden etkilenen hizmet sektörleri başta olmak üzere sıkıntı yaşayan esnafların ve şirketlerin bulunduğunu da bildiklerini belirterek, hayata geçirdikleri toplamı 311 milyar lirayı bulan destek ve teşviklerle bu sıkıntıları bir nebze hafifletmenin gayreti içinde olduklarını aktardı.
Sadece sosyal koruma kalkanı kapsamında sosyal destek, kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, işsizlik ödeneği, normalleşme desteği başlıkları altında millete aktardıkları kaynağın 53 milyar lirayı bulduğunu vurgulayan Erdoğan, "Kısa çalışma ödeneğinin süresini son defa olarak mart ayı sonuna, asgari ücretteki artış miktarı kadar yükselttiğimiz nakdi ücret desteğinin süresini de 17 Mart'a kadar uzattık." dedi.
KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN ÖDENİR?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, şubat ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Mart'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını belirtti.