E-Spor sektörüne yoğun ilgi! Ayda 10 bin TL kazanan var...

'PANDEMİ SÜRECİNDE İNSANLARIN OYUNLARA MERAKI ARTTI'

Pandemi sürecinde vatandaşların oturdukları yerde bilgisayar oyunları oynamaya başladığını ve vatandaşların elektronik spora bakış açısının değiştiğini aktaran Genç, Vatandaşlar sosyal medya üzerinden yayın yaparak para kazananların izlenme oranlarını görünce ilgisi daha da arttı. Bu sayede oyunların oynanma sayısında ciddi artış oldu ifadelerini kullandı.

15-20 BİN LİRA BÜTÇEYLE E-SPORCU OLUNABİLİR

Profesyonel anlamda bir e- sporcunun takımından ve sponsorundan destek almıyorsa kendi başına bireysel olarak 15- 20 bin lira gibi yatırımla e- sporcu olabileceğini söyleyen Genç, Dünya genelinde çok büyük turnuvalar yapılıyor. Ülkemizde de federasyonumuzla birlikte Türkiye şampiyonası başladı. Turnuvaların ödülleri 100 bin liranın üstünde. Yurt dışında ise bazı oyunların çok daha büyük bir turnuvası oluyor. Dünyanın her yerinden katılımcılar geliyor. Turnuva ödülü olarak da 100 bin doların üstünde ödül veriliyor. Bakanlığımızın 2018 yılında yayınladığı rapora göre en çok kazanan e- sporcular yayınlanmıştı. Kazançlar, branş ve oyunlara göre değişkenlik gösteriyor. Ülkemizde yabancı oyunlar da çok fazla sayıda. Örneğin başka ülkeden gelip Türkiye'deki kulüplerde oynuyorlar. Bir Türk oyuncu ortalama statüdeki bir takımda oynuyorsa aylık 4 bin ila 10 bin lira arasında para kazanıyor diye konuştu.