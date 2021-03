Bill Gates’ın etle sağlık kumarı

Dünyada nüfusun 2050 yılında 9 milyara çıkması ve fakir ülkelerde proteine erişimdeki zorluklar... Tüm bu problemler dünyanın geleceğini tehdit ediyor. Ancak bir diğer tehdit de bu sorunları bahane ederek laboratuvarda üretilen et dayatması. Tarım ve hayvancılığın verimini artıran kimyasal ve ilaçlarla hali hazırda 20'li yaşlara kadar inen kanser vakaları ve diğer hastalıklarla boğuşurken dünya bir bilinmeze yatırım yapıyor. Bill Gates ve Richard Branson gibi dolar milyarderleri laboratuvarda et üreten firmalara yatırım yaparak dünyayı etkileri ve besin değerleri belli olmayan bir maceraya sokmaya hazırlanıyor. Memphis Meats, Beyond Meat ve Impossible Foods gibi firmalara yatırım yapan Bill Gates, şu anda sentetik et üretiminin gelişmiş toplumlar tarafından kullanılmasını öneriyor.Son olarak 2013 yılında dünyanın ilk kültür sığır hamburgerini yapan Avrupa gıda teknolojisi şirketi Mosa Meat, ikinci tur yatırımından toplam 85 milyon dolar yatırım aldı. İlk kez Hollanda Maastricht Üniversitesi'nde üretilen sentetik etin 2013'teki ilk hamburgeri 325 bin dolara mal oluyordu. Şu anda bu fiyat 8.15 dolara kadar indi.HOLLANDA, ABD ve İsrail bu sektörde başı çeken üç ülke. Laboratuvarda yetiştirilen et, aslında hayvan hücrelerinden oluşuyor. Canlı bir hayvandan alınan ve daha sonra hücre yığınları halinde büyüyen bir biyopsi ile başlıyor. İnek, tavuk, tavşan, ördek, karides ve hatta ton balığı da dahil olmak üzere çiftlik hayvanı olarak yetiştirilen hayvanlardan alınan örnekler, vücutlarının bir kısmını yeniden oluşturmak amacıyla laboratuvarlara alınıyor. Bu hücrelere aşırı dozda büyüme hormonu enjekte ediliyor. Ancak uzun sürede gelişen büyüme hormonlarını kullanmak insanlara da zarar veriyor. Örneğin Avrupa'da büyüme hormonlarının tarımda kullanımı 1981'den beri yasak.