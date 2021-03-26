Son dakika: Altın ile yarışıyor! Çam fıstığının fiyatı dudak uçuklattı...

"İÇ TÜKETİM AZ"

Çam fıstığı Türkiye'de temel bir tüketim ürünü değil. Bir Ayçiçek yağı, zeytinyağı ya da patates gibi değil. Yense de olur yenmese de olur. Ama diğer ülkeler bunu daha farklı kullanıyor. Bizde dolmalarda irmik tatlılarında tüketiliyor. Kullanımı daha az. İç tüketim az. Olduğu gibi yurt dışına gidiyor. İspanya, Almanya, Portekiz, Belçika, İtalya gibi ülkelere fıstık gönderiyoruz."