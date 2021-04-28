Pandemiye özel evde yaşam hattı

AXA Sigorta, pandemi sürecinde yaş sınırlaması veya ameliyat nedeniyle evlerinde kalan sağlık sigortalılarının kendi ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmeleri için "AXA Bağımsız Yaşam Hattı" adlı dijital danışma hattı kurdu. 65 yaş ve üstü olan sağlık sigortalılara ek olarak yakın dönemde ameliyat geçirmiş olan her yaştan sağlık sigortalılarının da faydalanabileceği bu hat, müşterilerin hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor. Hizmet kapsamında teknolojik danışmanlık, alışveriş desteği gibi günlük ihtiyaçlardan ikamet edilen evde veya yazlıkta elektrik, su, çilingir, tadilat, boya gibi beklenmedik zamanlarda ortaya çıkabilecek durumlar için pek çok hizmet sunuluyor.AXA Bağımsız Yaşam Hattı'ndan faydalanmak isteyen 65 yaş ve üstü sağlık sigortalılarına teknolojik danışma, günlük market alışveriş desteği, ev içi tamir ve tadilat hizmetleri, halı ve koltuk yıkama organizasyonları, araç bakım ve tamir hizmetleri, konut güvenliği konularında uygulama ve danışmanlık, seyahat işlemleri ve hobi kulüpleri gibi geniş bir hizmet yelpazesi sunuluyor. Teknolojik danışma hizmeti kapsamında telefon kullanma, görüntülü ve yazılı uygulama indirme ve kullanma, mesaj atma ve mesaj takip etme, sosyal medya hesap açma gibi konularda sağlanan yardımla 65 yaş ve üstü sağlık sigortalıların da gittikçe dijitalleşen dünyanın sunduğu fırsatlardan ve sağladığı kolaylıklardan faydalanması hedefleniyor. Ameliyat geçiren müşteriler ise hizmet kapsamında sunulan müzik platformlarında 1 ay ücretsiz üyelik imkânı sayesinde sayısız müzik ve podcast içeriğine ulaşarak nekahet döneminde müziğin iyileştirici gücünden faydalanabiliyor.ALLIANZ, HackZone Scale Up Accelerator programı ile girişimcilerle iş birliğini güçlendirme yolunda bir adım daha attı. Startup'ların girişimlerini hızlandırma hedefiyle hayata geçirilen 6 aylık destek programına 24 Mayıs tarihine kadar başvurulabilecek. Program kapsamında startup'lara Allianz profesyonellerinin yanı sıra yurtiçinden ve yurtdışından alanında uzman isimlerden eğitim ve mentorluk desteği verilirken, Allianz API'larına erişim imkânı sunuluyor. Kullanıcı deneyimini iyileştirme, müşteri bağlılığını artırma ve oyunlaştırma teknolojisinin sigorta sektörüne uyarlanması gibi üç temada inovatif çözümleri olan girişimler arasından seçilen beş startup'a programın diğer faydalarıyla birlikte 40'ar bin TL destek veriliyor.