Yerli oksijen terapisi cihazı ürettiler

ARÇELİK ile Biosys, Kovid-19 tedavisinde kritik öneme sahip BİO2Flow yüksek akış oksijen terapisi cihazı üretti. Yoğun bakım ünitelerinden bağımsız çalışabilen ve taşınabilen BİO2Flow cihazının sağlık çalışanlarına büyük destek sağlaması hedefleniyor. Arçelik Genel Müdür Yardımcısı Nihat Bayız, "Biosys, Aselsan ve Baykar işbirliği ile ilk yerli ve milli mekanik 5 bin adet ventilatörün üretimini tamamladık. Şimdi de Biosys ile yeniden ele ele vererek yüksek akımlı oksijen tedavisi sağlayan BiO2Flow ile dünyaya nefes olma hedefiyle yola çıktık" dedi. Biosys Kurucusu Cemal Erdoğan da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde Arçelik, BAYKAR ve ASELSAN firmaları ile güçlerini birleştirdiklerini kaydetti.