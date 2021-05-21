Kripto paralarda büyük kayıp

Kriptoparalarda sert düşüş devam ediyor. Bitcoin ve altcoinlerde Çin'in ödeme yasağı ve Tesla CEO'su Elon Musk'ın açıklamalarının ardından bir süredir yaşanan düşüş, son 24 saatte büyük hız kazandı. Hızla çakılan kripto paralardan Bitcoin, 39 bin dolarları gördükten sonra biraz toparladı ve 40 bin doların üzerine çıktı. Ancak bu rakam henüz geçtiğimiz haftalarda 64 bin dolara kadar çıkan Bitcoin'in yüzde 40'ları aşan sert düşüşündeki kaybı geri getirmedi. Haftalık kayıp ise hâlâ yüzde 20'lerde.Diğer büyük hacimli altcoinler olan Ethereum ve Ripple'da da benzer bir seyir var. Ethereum fiyatı da Bitcoin'in izinden gitti ve 2 bin 650 dolar seviyesinin üzerinde toparlandı. Yatırımcısına dolar bazında haftalık olarak yüzde 30'a yakın kaybettirdi. Ripple fiyatı ise sert düşüşlerin ardından 1.1 dolar seviyelerinin üzerine çıktı. 1.20 dolar direncini test edebileceği belirtiliyor.