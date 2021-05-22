Kocaeli’nde sıfır otomobil alan adam hayatının şokunu yaşamıştı! 7 yıl sonra gelen zafer

GECE YARISI OTOMOBİLİN ÖN CAMI İKİNCİ KERE PATLADI

Hürriyet'in haberine göre, şehirlerarası bir yoldan gelen Özek'in kullandığı ve içinde aile üyelerinin de olduğu otomobilin ön camı bir kez daha patladı. Ailesi ile kaza geçirme tehlikesi atlatan Özek bir kez daha bayiye gitti. Bayi personeli yaptıkları çalışma sonrası Özek'e "Bu aracın bilgisayar yazılımında sorun var. Sorunu gidermemiz imkânsız. Değişmesi gereken parçaları değiştirebiliriz ancak yazılım ile ilgili sorunları çözmemiz imkânsız" dedi.