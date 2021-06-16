Son Dakika | Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran bilgileri

Altın fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeler ve aylık/haftalık grafikler, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 16 Haziran itibarıyla altın alış satış işlemi yapacak olanlar, "altın fiyatları ne kadar, kaç TL" sorusuna cevap arıyor. Canlı altın fiyatı yanında dönemlik altın fiyatları grafikleri de yatırımlara yön verirken kritik bir rol oynuyor. Haberimizde, bugüne ait Cumhuriyet, Gram, Yarım, Tam, Ata, 22 Ayar bilezik ve Çeyrek Altın fiyatları yer alıyor…

Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve günlük fiyat değişimleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonların yanında uzun vadeleri yatırımda kullanılan sarı metal, son dönemde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Önceki gün yükseliş ile güne başlayan gram altın fiyatları gün içinde düşüşteydi. Çeyrek altın da önceki işlem gününü 836 TL seviyesinde kapattı. Peki, bugün Cumhuriyet, Gram, Yarım, Tam, Ata, 22 Ayar bilezik ve Çeyrek Altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, 16 Haziran Çarşamba tarihli altın fiyatı ve canlı aylık - haftalık grafikler…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da çeyrek altın, yarım altın, cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve gram altın fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor.

İşte, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü canlı altın fiyatları...