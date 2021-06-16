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Haberler Ekonomi Haberleri Son Dakika | Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran bilgileri
Giriş Tarihi: 16.6.2021 14:34

Son Dakika | hareketlendi: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran bilgileri

Son Dakika | Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran bilgileri

Altın fiyatı ile ilgili son dakika gelişmeler ve aylık/haftalık grafikler, yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 16 Haziran itibarıyla altın alış satış işlemi yapacak olanlar, " ne kadar, kaç TL" sorusuna cevap arıyor. Canlı altın fiyatı yanında dönemlik altın fiyatları grafikleri de yatırımlara yön verirken kritik bir rol oynuyor. Haberimizde, bugüne ait , Gram, Yarım, Tam, Ata, 22 Ayar bilezik ve Çeyrek Altın fiyatları yer alıyor…

Altın fiyatlarındaki hareketlilik ve günlük fiyat değişimleri, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Düğün ve nişan gibi organizasyonların yanında uzun vadeleri yatırımda kullanılan sarı metal, son dönemde yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. Önceki gün yükseliş ile güne başlayan gram gün içinde düşüşteydi. Çeyrek altın da önceki işlem gününü 836 TL seviyesinde kapattı. Peki, bugün , Gram, Yarım, Tam, Ata, 22 Ayar bilezik ve Çeyrek Altın fiyatları ne kadar, kaç TL seviyesinde seyrediyor? İşte, 16 Haziran Çarşamba tarihli altın fiyatı ve canlı aylık - haftalık grafikler…

ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasa ile Kapalıçarşı'da , , cumhuriyet altını, tam altın, ata altın ve fiyatı bugün ne kadar, kaç TL oldu sorusunun cevabı öğrenilmeye çalışıyor.

İşte, 16 Haziran 2021 Çarşamba günü canlı altın fiyatları...

Son Dakika | Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran bilgileri

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.364,00
  • Satış: 3.444,00

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CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.397,00
  • Satış: 3.445,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika | Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran bilgileri

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 512,17
  • Satış: 512,25

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 830,00
  • Satış: 843,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika | Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran bilgileri

YARIM ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 1.660,00
  • Satış: 1.686,00

CANLI YARIM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son Dakika | Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran bilgileri

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 462,14
  • Satış: 494,01

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son Dakika | Altın fiyatları hareketlendi: Bugün 22 ayar bilezik, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? 16 Haziran bilgileri
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