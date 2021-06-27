PTT kargo teslimatı hizmetini yaygınlaştırıyor

Posta ve Telgraf Teşkilatı AŞ'den (PTT AŞ) yapılan açıklamaya göre, PTT AŞ, 7 gün 24 saat kargo teslimatı avantajı sağlayan yerli ve milli Kargomat 7/24 cihazlarının kullanım alanını genişletti.

PTT, müşterilerin, gönderilerine istedikleri anda ulaşabilmelerini sağlamak amacıyla Kargomat 7/24 uygulamasını e-ticaret sitelerine entegre etti. PttAVM.com'da verilen hizmeti yaygınlaştırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren şirket, diğer e-ticaret siteleriyle söz konusu hizmetin entegrasyonu için anlaşma sağladı.

Temassız ve hızlı teslim avantajlarını müşterilere sunan Kargomat 7/24 hizmetiyle gönderi kabul işlemleri esnasında alıcının cep telefonu bilgilerinin alınması şartıyla adreste teslimi sağlanamayan ihbarlı gönderiler de alıcının adresine en yakın Kargomat 7/24 cihazına bırakılıyor. Ayrıca müşteriler, kargolarını PTT iş yerlerinden Kargomat 7/24 teslimli olarak da gönderebiliyor.

ÜLKE GENELİNE YAYGINLAŞTIRILIYOR

Kargo tesliminde, müşterilerin evde bulunamadıkları durumlarda yaşanan sorunların çözümünde etkili olan Kargomat 7/24, PTT iş yerlerine gelinmesine gerek kalmadan, hayatı kolaylaştıran alternatif teslimat seçeneği sunuyor. Gönderiler bu cihazlardan mesai saatleri dışında da kolaylıkla alınabiliyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Eskişehir ve Kocaeli'de hizmet veren Kargomat 7/24'ün ülke genelinde yaygınlaştırılması için çalışmalarını sürdüren şirket, gelecek dönemde cihaz sayısını da artırmayı hedefliyor.

Müşteriler, SMS yoluyla kendilerine gönderilecek akıllı şifre ile SMS'de adresi belirtilen "Kargomat 7/24" cihazından gönderilerini teslim alabiliyor. Kargomat 7/24 hizmetinde, Türkçe dışında İngilizce, Almanca, Rusça ve Arapça olmak üzere 4 dil seçeneği bulunuyor.

Kargomat 7/24 ile kargolar, çeşitli ebatlara sahip çelik konstrüksiyondan oluşan haznelerde emniyetli bir şekilde muhafaza ediliyor ve cihazlar günün her anında güvenlik kameralarıyla takip ediliyor. PTT, gönderilerin muhafaza edildiği haznelerin, alıcı tarafından kimlik numarası ve akıllı şifre girişiyle açılmasını sağlayarak güvenliği en üst düzeyde tutuyor.

Müşteriler, IOS ve Android işletim sistemli akıllı telefonlarına Kargomat 7/24 uygulamasını indirmeleri halinde, Kargomat 7/24 cihazına bırakılan gönderiye ait QR kodunu cihazın barkod okuma bölmesine okutarak akıllı şifre girmeden de ürünlerini alabiliyor.

MÜŞTERİLER KARGOLARINI ADRESTE BEKLEMEYECEK

Açıklamada görüşlerine yer verilen PTT AŞ Genel Müdürü Gülten, Kargomat 7/24 hizmetiyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırdıklarını belirterek, "Müşterilerimiz, e-ticaret sitelerinden yaptıkları alışverişlerini kendilerine en yakın Kargomat 7/24 cihazından teslim alabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Müşterilerin kargolarını teslim almak için adreste beklemelerine gerek kalmadan, istedikleri zaman Kargomat 7/24 cihazından gönderilerini alabildiklerini vurgulayan Gülten, bu hizmetin artık diğer e-ticaret sitelerinde de geçerli olacağını bildirdi.

Gülten, ülke ekonomisine katkı sağlayan e-ticaret alanındaki aktif faaliyetlerini geliştirmeye devam ettiklerini ifade etti.

PTT'nin ilk olarak PttAVM.com'dan yapılan alışverişler için doğrudan "Kargomat 7/24 teslimli" sipariş seçeneği hizmetini verdiğini anımsatan Gülten, şirket olarak, e-ticaret firmalarıyla entegrasyon çalışmaları yaparak, gönderilerin teslim süreci için yeni bir dönem başlattıklarını kaydetti.