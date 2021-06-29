Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününü düşüş ile kapattı. Altın fiyatlarında uzun süre hakim olan yukarı yönlü hareketin durması ve son haftada düşüş yaşanması nedeniyle yatırımcılar gözlerini canlı altın fiyatlarına çevirdi. Peki, bugün i Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, 22 Ayar Bilezik, Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para? İşte, haftalık ve aylık altın fiyatları grafikleri ve 22 Ayar bilezik, gram, tam, yarım ve canlı çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! Haziran ayının son haftasında da her hafta olduğu gibi Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın alış ve satış işlemi yapmak isteyen yatırımcılar "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL seviyesinde" sorusuna yanıt arıyor. 29 Haziran salı gününe ait canlı altın fiyatları ve geçmiş dönemin haftalık, aylık atlın fiyatı grafikleri haberimizde ve A Para sayfasında yer alıyor. 29 Haziran tarihli Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, 22 Ayar Bilezik, Gram ve çeyrek altın fiyatları aşağıda yer alıyor...