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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları yeni güne hareketli başladı! 29 Haziran Canlı Gram, çeyrek, ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.6.2021 07:35 Son Güncelleme: 29.6.2021 07:54

Altın fiyatları yeni güne hareketli başladı! 29 Haziran Canlı Gram, çeyrek, ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 29 Haziran Canlı Gram, çeyrek, ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, haftanın ilk işlem gününü düşüş ile kapattı. Altın fiyatlarında uzun süre hakim olan yukarı yönlü hareketin durması ve son haftada düşüş yaşanması nedeniyle yatırımcılar gözlerini canlı altın fiyatlarına çevirdi. Peki, bugün i Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, 22 Ayar Bilezik, Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç para? İşte, haftalık ve aylık altın fiyatları grafikleri ve 22 Ayar bilezik, gram, tam, yarım ve canlı çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! Haziran ayının son haftasında da her hafta olduğu gibi Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın alış ve satış işlemi yapmak isteyen yatırımcılar "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL seviyesinde" sorusuna yanıt arıyor. 29 Haziran salı gününe ait canlı altın fiyatları ve geçmiş dönemin haftalık, aylık atlın fiyatı grafikleri haberimizde ve A Para sayfasında yer alıyor. 29 Haziran tarihli Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, 22 Ayar Bilezik, Gram ve çeyrek altın fiyatları aşağıda yer alıyor...

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 29 Haziran Canlı Gram, çeyrek, ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN FİYATLARI

  • Alış: 3.261,00
  • Satış: 3.326,00

CANLI ATA ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.290,00
  • Satış: 3.339,00

CANLI CUMHURİYET ALTINI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 29 Haziran Canlı Gram, çeyrek, ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 496,09
  • Satış: 496,15

CANLI GRAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

  • Alış: 448,00
  • Satış: 479,33

CANLI 22 AYAR BİLEZİK TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 29 Haziran Canlı Gram, çeyrek, ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN FİYATI

  • Alış: 3.173,85
  • Satış: 3.238,22

CANLI TAM ALTIN TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! 29 Haziran Canlı Gram, çeyrek, ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

  • Alış: 804,00
  • Satış: 818,00

CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATLARI TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları yeni güne hareketli başladı! 29 Haziran Canlı Gram, çeyrek, ONS altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
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