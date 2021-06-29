Altın fiyatları yeni haftaya hareketli başladı! Haziran ayının son haftasında da her hafta olduğu gibi Kapalıçarşı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde yer alıyor. Altın alış ve satış işlemi yapmak isteyen yatırımcılar "Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL seviyesinde" sorusuna yanıt arıyor. 29 Haziran salı gününe ait canlı altın fiyatları ve geçmiş dönemin haftalık, aylık atlın fiyatı grafikleri haberimizde ve A Para sayfasında yer alıyor. 29 Haziran tarihli Ata, Cumhuriyet, Tam, Yarım, 22 Ayar Bilezik, Gram ve çeyrek altın fiyatları aşağıda yer alıyor...
ATA ALTIN FİYATLARI
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CUMHURİYET ALTIN FİYATI
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GRAM ALTIN FİYATI
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22 AYAR BİLEZİK FİYATI