Bankacılık hain girişime karşı kilit rol oynadı

TÜRK bankacılık sektörü, 5 yıl önce Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminde sistemi ayakta tutarak darbe girişiminin tahribatına karşı kilit rol oynadı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
(TCMB), 17
Temmuz 2016'da yaptığı duyuruyla bankalara gerekli likiditenin limitsiz olarak sağlanacağını ve finansal istikrarı korumaya yönelik ihtiyaç duyulacak tüm önlemlerin alınacağını bildirdi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
da (BDDK) ATM'lerde, kredi kartlarında ya da sistemin herhangi bir noktasında sorun olmadığını, sistemin normal, rutin çalışmasına devam ettiğini ve endişeye sevk edecek herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını açıkladı.
GÜVENİN GÖSTERGESİ
BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, "Hain darbe girişimi, güçlü ekonomik temellerimize ve finansal sistemimizin sağlamlığına hiçbir etki edemedi" dedi. Türkiye Katılım Bankaları Birliği
(TKBB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Vakıf Katılım
Genel Müdürü İkram Göktaş
da, darbe girişimi sonrasında hem yurt içinde hem de yurt dışında oluşan olumsuz havanın çok kısa sürede pozitif yöne çevrildiğini söyledi. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ise bankacılık sektörünün, kamu bankaları öncülüğünde piyasa ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler ürettiğini kaydetti. DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş de, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine ulaştıracak yatırımlara desteklerinin süreceğini ifade etti.