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Giriş Tarihi: 17.7.2021

Soho House NYSE’de hisselerini halka açtı

Soho House NYSE’de hisselerini halka açtı
İstanbul'da da bir şubesi bulunan Soho House, NY Menkul Kıymetler Borsası'nda (NYSE) halka arz edildi. Halka arzında 2.8 milyar dolar değerlemeye ulaşan Soho House'un halka arzı hisse başı 14 dolardan gerçekleşirken halka arz büyüklüğü ise 420 milyon dolar oldu. Soho House'un ana şirketi Membership Collective Group bünyesinde Soho Houseların yanı sıra Soho Works, The Ned, Scorpios Beach Club ve Soho Home ve ilgili dijital platformlar bulunuyor. Soho, halka arz gelirini üyelik kulüplerini global ve dijital alanlarda büyütmek için kullanacağını açıkladı.
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Soho House NYSE’de hisselerini halka açtı
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