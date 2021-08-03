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Giriş Tarihi: 3.8.2021

Megane Sedan’ı Karsan 5 yıl üretecek

Megane Sedan’ı Karsan 5 yıl üretecek
OYAK Renault, Karsan ile 2022'nin sonundan itibaren geçerli olmak üzere mevcut Megane Sedan üretimi için 5 yıllık bir anlaşma imzaladı. Projeyle mevcut Megane Sedan üretiminin Karsan'a devredilerek Oyak Renault fabrikasının kapasitesinde yeni nesil araçlara yer açılması ve üç vardiya şeklinde yoğun çalışma düzeninin sürdürülmesi amaçlanıyor. Aracın üretimi ve montajından Karsan sorumlu olacak, Oyak Renault kaporta parçalarını üretecek. Oyak Renault, üretimi tamamlanmış araçların kalitesinden ve parça tedarikçileri ile ilişkilerden sorumlu olmaya devam edecek. Projeyle, yıllık 55 bin adetlik üretim hacmi oluşturulması bekleniyor.
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Megane Sedan’ı Karsan 5 yıl üretecek
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