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Giriş Tarihi: 11.8.2021 09:02

Türkiye ‘Levrek’ ihracatında dünya birincisi

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Türkiye ‘Levrek’ ihracatında dünya birincisi

Samsun Sinop Su Ürünleri Yetiştiricileri Üretici Birliği Başkanı Osman Parlak, Türkiye’nin Levrek ihracatında dünya birincisi, alabalık ve çupra ihracatında ise dünya ikincisi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin son yıllarda kültür balıkçılığında büyük bir gelişim sağladığını ihracatta dünya birincisi oldukları levrek balığını en çok Hollanda'ya sonrasında ise birleşik Arap Emirlikleri'ne sattıklarını söyledi. Çupra balığını ise en çok İtalya'ya sonrasında Yunanistan ve Hollanda'ya sattıklarını belirten Osman Parlak, "Üç tarafı denizlerle olan bir ülkeyiz ve balıkçı ülkesi olma yolunda büyük adımlar atıyoruz. Bu üç balık çeşidinden sonra ise son dönemlerde yıldızı en çok parlayan balık somon. Japonya ve Yunanistan başta olmak üzere 15 ülkeye somon balığı ihraç ediyoruz. 2023 yılında en büyük hedefimiz somon balığı ihraç eden en önemli 3 ülkeden biri olmaktır. Bunu başaracak yatırımları da yapıyoruz." dedi.

Osman Parlak, levrek, alabalık, çupra ve somon balıklarının birer vitamin deposu olduğunu belirterek haftada en az 2 kaz bu balıkların tüketilmesi gerektiğini söyledi. Osman Parlak, " bu balıklarımızın en önemli özelliği eklem yerlerine ve kemiklere iyi gelen tüm vitaminleri içinde bulunduruyor. İhracat sıralamasında dünyanın en iyi ülkelerinin bayındayız ancak tüketimde bu kadar iyi değiliz. Özelikle gelişim çağındaki çocuklarımızın mutlaka fazlasıyla tüketmesi gerekiyor." diye konuştu.

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Türkiye ‘Levrek’ ihracatında dünya birincisi
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