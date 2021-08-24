Bisikletçiye özel sigorta

AXA Sigorta
, insanları bisiklet sürerken güvence altına alan 'bisikletçi dostu sigorta' ürününü hizmete sunuyor. Sürüş esnasında meydana gelebilecek kazalarda bisikletçileri teminat altına alan sigorta, bisiklet sürücüsünün üzerinde bulunan forma, kask, eldiven gibi özel giyim aksesuarları da kaza sonucunda zarar görmeleri halinde poliçe limitleri dahilinde teminat altına alıyor. AXA Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı Firuzan İşcan
"İş hayatından evlere, ulaşımdan sağlığa, çevreden ekonomiye kadar insan yaşamı için önemli olan her alanda uzmanlığımızı ortaya koyuyoruz. Tüm çözüm ve yenilikleri bu bakış açısıyla tasarlıyoruz" dedi.