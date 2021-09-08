Groupama Hırvatistan faaliyete geçti

Bu
yılın ilk çeyreğinde Hırvat
sigorta şirketi OTP Osiguranje'i satın aldığını açıklayan Groupama Grubu
, hisse devir işlemlerinin tamamlandığını ve ülkede faaliyete başladıklarını açıkladı. Böylece Groupama Grubu, Hırvatistan
'la birlikte faaliyet gösterdiği ülke sayısını 11'e çıkarmış oldu. 2021 yılının başında Macaristan
'daki şirketi Groupama Biztosito aracılığıyla Hırvat sigorta şirketi OTP Osiguranje'nin hisselerinin tamamını OTP Bank
'tan satın aldığını açıklayan firma, hisse devir işlemlerinin tamamlandığını ve Hırvatistan'da Groupama Osiguranje markası altında resmen faaliyete başladığını açıkladı. Firmanın Uluslararası Bağlı Ortaklıklar Müdürü Olivier Pequeux
, "Büyüme fırsatı sunan ve potansiyeli olan bir pazarda satın alma gerçekleştirdik. Bu satın alma ayrıca, Orta
ve Doğu Avrupa'da OTP Bank ile sürdürdüğümüz uzun vadeli iş birliğinin değerini gösteriyor" dedi.