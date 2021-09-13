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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Fatih, Türkali-5’te sondaja başladı

Fatih, Türkali-5’te sondaja başladı
FATİH sondaj gemisinin, Karadeniz'de bulunan Sakarya Gaz Sahası'ndaki yeni tespit kuyusu Türkali-5'te sondaja başladığı bildirildi. Fatih sondaj gemisi, keşif kuyusu olan Tuna- 1'in ardından Türkiye'nin ilk derin deniz tespit kuyusu olma özelliği taşıyan Türkali- 1'de 3 bin 920 metre sondaj derinliğine ulaşarak buradaki çalışmaları 77 günde bitirmişti. İkinci derin deniz tespit kuyusu Türkali-2'de ise yine 3 bin 950 metre sondaj derinliğine ulaşılmasının ardından rezerv tespit çalışmaları 53 günde tamamlanmıştı. Fatih sondaj gemisi yeni keşifler için Kuzey Sakarya Gaz Sahası'nda yer alan Amasra-1 kuyusunda sondaj gerçekleştirdi. TPAO'nun Karadeniz'de gerçekleştirdiği arama çalışmalarında bugüne kadar toplam 540 milyar metreküp doğal gaz keşfedildi.
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Fatih, Türkali-5’te sondaja başladı
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