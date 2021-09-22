Yatırım ihtiyacını teknolojiyle çözüyor

Yaşamın sürmesini sağlayan en kritik sektör olan tarım; ihracata etkisi, diğer sektörlere hammadde sağlaması ve ekolojik dengeye katkıda bulunması nedeniyle tüm ülkeler için vazgeçilmez bir sektör olarak önemini giderek artırıyor. Dünya Bankası
verilerine göre 2050 yılına kadar global gıda talebi yüzde 70 artacak. Bu talebin karşılanması en az 80 milyar dolarlık bir yıllık yatırım gerektiriyor. Bu nedenle tüm dünyada tarım sektörü bu yatırımın gerçekleşmesine destek olacak dijital teknoloji ve iş modellerine odaklanıyor. Bu noktada da tarımsal fintek girişimlerine önemli bir rol düşüyor. Bir tarım ülkesi olan Türkiye'de tarımsal fintek girişimi Tarfin, bu amaca hizmet ediyor. Çiftçilerin gübre, tohum ve yem gibi tarım girdilerine uygun fiyat ve hasatta ödeme fırsatlarıyla ulaşmasını sağlayan Tarfin, geliştirdiği makine öğrenmesine dayalı tarımsal risk skorlama modelini kullanıyor. Tarfin'in özel mobil uygulaması, çiftçilerin bulunduğu bölgelerdeki en güncel gübre, yem ve diğer tarım girdilerindeki fiyatları karşılaştırmalı olarak sunuyor. Böylelikle çiftçiler en uygun fiyatları bulabilecekleri farklı alternatifleri karşılaştırabiliyor…
ALACAKLAR DÖNÜŞÜYOR
Tarfin, tarım alacaklarını yapılandırılmış bir yatırım aracına dönüştürerek Varlığa Dayalı Menkul Kıymet (VDMK) ihracı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda Tarfin'in tarımsal risk skorlama modeli tarafından onaylanmış çiftçi alacakları, bireysel ve kurumsal yatırımcılara güvenli bir yatırım aracı olarak sunuluyor. Buradan sağlanan fonlamayla çiftçilere daha uygun fiyatlarla tarım girdilerine ulaşma şansı yaratılıyor. Şirket son olarak Pasha Bank
ve OMG Capital Advisors
ile birlikte nitelikli yatırımcılara sunulmak üzere 11 Haziran 2021 günü ortalama 135 gün vadeli 50 milyon TL tutarında Varlığa Dayalı Menkul Kıymet hracı gerçekleştirdi. İhraç, Türkiye'nin önde gelen yatırım fonlarının yüksek talepleri ile başarıyla tamamlandı. Tarfin, 500'ü aşkın yetkili Tarfin satış noktasıyla çiftçilere ulaşıyor. Tarfin'den tarım ihtiyaçlarını satın almak isteyen çiftçiler, işlemlerini 4 dakika içinde tamamlayabiliyor.
3 TUR YATIRIM ALDI
TARFIN, güçlü sermaye yapısıyla da dikkat çekiyor. 2017 yılının nisan ayında BIC Angels
melek yatırımıyla ilk sermaye yatırımını alan şirket, 2018 yılı Eylül ayında da Collective Spark
, Wamda gibi yerel ve uluslararası fonların katılımıyla ikinci sermaye yatırım sürecini tamamladı. 2020 Eylül'de ise global yatırım fonu Quona Capital
'ın liderliğini üstlendiği yatırım turunda Raiffeisen Bankası'nın girişim sermayesi fonu Elevator Ventures, dünyanın lider tarım girdileri üreticilerinden Syngenta Group Ventures ve Tarfin'in mevcut yatırımcıları Collective Spark Fund ve Wamda'nın desteğiyle 5 milyon dolar sermaye yatırımı aldı.